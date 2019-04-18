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Правительство Беларуси и Дубайский МФЦ подписали меморандум о взаимопонимании

Экономика 18.04.2019 | 12:39
Фото из архива
Фото из архива

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси и Дубайский международный финансовый центр подписали сегодня меморандум о взаимопонимании. Подписи под документом поставили первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин и управляющий Дубайского МФЦ Эсса Абдулфаттах Казим, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о создании в Беларуси собственного международного финцентра, Александр Турчин отметил, что это достаточно сложный проект и вряд ли стоит ожидать масштабного эффекта от его реализации в краткосрочном периоде. "Предстоит большая работа для наших экспертов, чтобы мы вышли на конечный результат и смогли доложить о нем Президенту", - подчеркнул первый вице-премьер.

Александр Турчин
Александр Турчин

В белорусской команде, которая сейчас взаимодействует с Дубайским МФЦ, представители как госорганов, так и бизнеса. "Мы настроены на серьезную работу и в дальнейшем", - добавил Александр Турчин.

Эсса Абдулфаттах Казим подтвердил готовность содействовать созданию в Беларуси международного финцентра. "Для нас очень важно сотрудничество с правительством Беларуси и важно найти способ, чтобы сделать вашу мечту реальностью и достичь реальных результатов. В этом плане готовы делиться нашим опытом, который накопили в течение 15 лет. Мы абсолютно открыты к сотрудничеству и поддержке", - сказал он.

Эсса Абдулфаттах Казим
Эсса Абдулфаттах Казим

Для реализации проекта будут выбирать вариант финцентра, который подходит именно Беларуси. "Ведь то, что сработало для нас, возможно, не сработает для вас: динамика развития рынков на Ближнем Востоке и в Беларуси несколько разнится. Играют роль очень многие факторы, размер экономики и уровень развития в целом являются ключевыми моментами для успешного финансового центра", - пояснил Эсса Абдулфаттах Казим.-0-

Фото Максима Гучека

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Теги
Беларусь, ОАЭ, правительство, проект, финансы
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