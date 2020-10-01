1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси планирует в 2021 году рост ВВП на 1,8%. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждаются проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр юстиции Олег Слижевский

"Исходя из расчетов, рост экономики в следующем году запланирован на уровне 101,8%, притом что мы планируем сохранить ВВП текущего года на уровне 100% (к уровню 2019 года. - Прим. БЕЛТА). И это притом, что многие развитые страны планируют выйти на докризисные показатели только в 2022 году", - сказал Роман Головченко.

Во время заседания

Разработка пакета экономических документов на 2021 год началась три месяца назад. Вместе с тем, по словам премьер-министра, за прошедшие несколько недель существенно изменились оценки развития мировой экономики, стран - торговых партнеров Беларуси, изменения цен на конъюнктурные товары, курсов валют, сохраняется высокая волатильность и неопределенность их динамики.

Роман Головченко обратил внимание, что ключевые параметры эффективности работы правительства, которые будут установлены главой государства, должны отражать не процесс, а цель - повышение уровня и качества жизни населения. "Не гнать любой ценой валовые показатели, а работать над снижением затрат, повышением производительности и другими качественными показателями", - пояснил он.

Министр информации Игорь Луцкий

Глава правительства отметил, что прогноз 2021 года должен быть максимально реалистичен с учетом ресурсных возможностей экономики, основан на точных внешних и внутренних условиях.

Министр экономики Александр Червяков

Согласно подготовленные проектам документов, интегрированными показателями работы вертикали станут эффективность хозяйственной деятельности и прибыль. Роман Головченко попросил Минэкономики озвучить аргументированную позицию в пользу выбранных подходов, включая предложенную новую систему показателей.-0-

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук

Фото Оксаны Манчук

На погашение госдолга в 2021 году направят Br4,9 млрд, все обязательства будут выполнены - Головченко "На погашение государственного долга в 2021 году будет направлено Br4,9 млрд, в том числе на погашение внешнего госдолга - Br4,2 млрд, внутреннего - Br700 млн", - сказал глава правительства.