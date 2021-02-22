Правительство Беларуси утвердило меры по реализации закона о бюджете на 2021 год

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси утвердило меры по реализации закона о республиканском бюджете на 2021 год. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №95 от 18 февраля 2021 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом устанавливаются особенности финансирования отдельных расходов бюджета в 2021 году, а также перечни ведомственных решений, которые в текущем году необходимо подготовить и утвердить для реализации закона.

В частности, Министерство обороны, Комитет государственной безопасности, Государственный пограничный комитет по согласованию с Министерством финансов определят порядок планирования, использования и отчетности средств, получаемых от сдачи вторичных материальных ресурсов и драгоценных металлов.

Облисполкомы по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций и Минфином установят перечни объектов для строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта местных автомобильных дорог, улиц, являющихся продолжением республиканских и местных автодорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, в населенных пунктах и объемы их финансирования. Мингорисполком - перечни объектов для строительства, реконструкции и капитального ремонта магистральных улиц радиального направления и МКАД и объемы их финансирования.

Постановление вступило в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-