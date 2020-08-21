Правительство назначило представителей государства в ОАО

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство назначило представителей государства в органах управления хозяйственных обществ. Соответствующее постановление Совета Министров от 18 августа 2020 года №492 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков назначен представителем государства в ОАО "Беларуськалий", вице-премьер Владимир Кухарев - на предприятиях "Гомельстекло" и "Березастройматериалы", вице-премьер Юрий Назаров - в Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко будет представлять интересы государства в ОАО "АГАТ - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления", вице-премьер Александр Субботин - в Белорусской национальной биотехнологической корпорации и Гродненской табачной фабрике "Неман".

Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой назначен представителем государства в ОАО "Гомсельмаш".

Представлять интересы государства в ОАО также будут руководители министерств, госкомитетов, концернов, их заместители.-0-