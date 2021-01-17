Правительство назначило представителей государства в органах управления предприятий

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство назначило представителей государства в органах управления хозяйственных обществ. Соответствующее постановление Совмина от 15 января 2021 года №13 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров будет представлять государство в органах управления Минского тракторного завода, председатель Белстата Инна Медведева - в авиакомпании "Белавиа".

Первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько назначен представителем на Могилевском заводе лифтового машиностроения, заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина - на ОАО "Могилевхимволокно", зампред "Белнефтехима" Виталий Милевич - на ОАО "Полоцк-Стекловолокно", первый зампред концерна "Беллегпром" Виталий Дединец - на "Моготексе".-0-