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Экономика
09 апреля 2020, 21:41

Правительство определило 40 плательщиков в фонд нацразвития

Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило перечень организаций, которые должны часть прибыли перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 8 апреля 2020 года №209, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В перечень включены 40 организаций. Среди них Белорусская универсальная товарная биржа, Минский завод игристых вин, Гродненская табачная фабрика "Неман", предприятия "Минскинтеркапс", "Белаэронавигация", Минский городской центр инжиниринговых услуг.

Часть прибыли (дохода) должна быть перечислена в фонд национального развития ежемесячно равными долями с апреля по сентябрь 2020 года.

Государственный целевой бюджетный фонд национального развития образован указом от 28 декабря 2005 года №637 для реализации наиболее важных экономических и социальных проектов государства. Источником формирования фонда является часть прибыли (дохода) отдельных высокорентабельных унитарных предприятий, государственных объединений и хозобществ сверх части прибыли, перечисляемой в бюджет.-0-

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