29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило ответственных за оформление электронных паспортов транспортных средств. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 апреля 2020 года №254, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Министерство промышленности будет ответственным органом за реализацию в Беларуси соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 года.

ОАО "ЦНИИТУ" определено национальным оператором системы электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и системы электронных паспортов самоходных машин и других видов техники.

РУП "Белтаможсервис" предоставлено право оформления электронных паспортов на транспортные средства, машины, выпущенные таможенными органами Беларуси (за исключением ранее зарегистрированных на территории страны - в этом случае оформлением электронных паспортов занимается "Белтехосмотр").

Испытательные лаборатории (центры), включенные в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС, стали уполномоченными организациями по оформлению электронных паспортов транспортных средств на единичные транспортные средства.

Постановлением также определено, что организации-изготовители Беларуси оформляют электронные паспорта на изготовленные ими транспортные средства (шасси транспортных средств) с 1 ноября 2020 года, машины - с 1 ноября 2021 года, за исключением транспортных средств, машин, ранее зарегистрированных на территории Беларуси.-0-