Правительство определило перечни документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило, срок действия каких документов и справок продлевается на 3 месяца. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 20 мая 2020 года №299, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Справки и документы останутся действительны еще три месяца, если срок их действия истекает с 30 апреля по 31 июля 2020 года.

В перечень админпроцедур по заявлениям граждан, срок действия выданных справок или других документов по которым продлевается на три месяца, вошли 202 процедуры. Среди них выдача и обмен паспорта или удостоверения беженца, выдача водительского удостоверения, медицинской справки о состоянии здоровья, справок о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о занимаемом жилом помещении и составе семьи, о месте жительства, а также назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, выдача удостоверений инвалидов и др.

В перечне админпроцедур для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 167 процедур.

Продлевается также срок действия 11 документов, выданных физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и других решений.

В то же время, несмотря на продление срока действия справок, других документов и решений, граждане, юрлица и ИП могут обратиться в уполномоченные органы за админпроцедурами и выдачей документов в обычном порядке.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30 апреля.-0-

Лукашенко подписал указ о продлении на 3 месяца срока действия документов и справок Выданные физическим и юридическим лицам (в том числе и индивидуальным предпринимателям) справки и документы, срок действия которых истекает в период с 30 апреля по 31 июля 2020 года, останутся действительны еще три месяца.