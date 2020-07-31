Правительство определило порядок регистрации эмитентов топливных карт

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о порядке регистрации резидента в качестве эмитента топливных карт на территории Беларуси. Соответствующее постановление Совета министров №440 от 29 июля 2020 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу регистрацию резидентов в качестве эмитента топливных карт будут проводить концерн "Белнефтехим" и (или) Министерство транспорта и коммуникаций.
В "Белнефтехим" с заявлением необходимо будет обращаться резидентам, которые занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами и (или) розничной торговлей нефтепродуктами, в Минтранс - резидентам, которые взимают плату за проезд по платным автомобильным дорогам. Резиденты, совмещающие два вида деятельности, могут подавать заявление либо в "Белнефтехим", либо в Минтранс.
Заявление о регистрации представляется в регистрирующий орган уполномоченным представителем резидента, нарочным (курьером) либо отправляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Принятое заявление должно быть рассмотрено регистрирующим органом в течение пяти рабочих дней.
Постановлением также определены основания для отказа в регистрации либо ее прекращения.
Сведения об эмитентах топливных карт, их изменения, информация о принятых регистрирующим органом решениях вносятся в реестры в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующих решений, внесения изменений в извещение. Реестры размещаются на официальных сайтах регистрирующих органов в интернете.
Постановление вступает в силу с 9 августа.-0-
Согласно документу регистрацию резидентов в качестве эмитента топливных карт будут проводить концерн "Белнефтехим" и (или) Министерство транспорта и коммуникаций.
В "Белнефтехим" с заявлением необходимо будет обращаться резидентам, которые занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами и (или) розничной торговлей нефтепродуктами, в Минтранс - резидентам, которые взимают плату за проезд по платным автомобильным дорогам. Резиденты, совмещающие два вида деятельности, могут подавать заявление либо в "Белнефтехим", либо в Минтранс.
Заявление о регистрации представляется в регистрирующий орган уполномоченным представителем резидента, нарочным (курьером) либо отправляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Принятое заявление должно быть рассмотрено регистрирующим органом в течение пяти рабочих дней.
Постановлением также определены основания для отказа в регистрации либо ее прекращения.
Сведения об эмитентах топливных карт, их изменения, информация о принятых регистрирующим органом решениях вносятся в реестры в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующих решений, внесения изменений в извещение. Реестры размещаются на официальных сайтах регистрирующих органов в интернете.
Постановление вступает в силу с 9 августа.-0-