Правительство определило порядок возмещения гражданам расходов на электроснабжение

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о возмещении гражданам расходов на электроснабжение жилфонда утверждено постановлением Совета Министров от 6 июля 2020 года №403, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о возмещении гражданам части расходов на работы по электроснабжению для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Расходы возмещаются гражданам, которые включены районными, городскими исполкомами, администрациями районов в Минске в списки на возмещение.

Суммы возмещения рассчитываются районными, городскими исполкомами, администрациями районов в Минске и перечисляются на банковский счет гражданина в течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения.

Местные власти будут вести реестр граждан, которым возмещены расходы.-0-