10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило размер субсидий заготовителям сельхозпродукции. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 марта 2020 года №136, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Документом утвержден перечень заготовителей, которым в 2020-2021 годах предоставляются субсидии. Субсидии предназначены на уплату части процентов за пользование кредитами, предоставленными банками в 2020 году в соответствии с указом от 4 марта 2019 года №97 "О закупке продукции растениеводства". Всего в данный перечень внесено 79 предприятий.

Ежемесячные субсидии по кредитам, полученным для расчетов за маслосемена рапса для республиканских госнужд, составят 50% ставки рефинансирования Нацбанка, за зерно кукурузы для производства крахмала, пивоваренный ячмень - 75% ставки рефинансирования, за иную продукцию растениеводства для госнужд - 100% ставки рефинансирования. Размер субсидии по кредитам для закупки потребкооперацией картофеля, зерна, фруктов и ягод, овощей и грибов, березового сока и оплаты транспортных услуг по доставке этой продукции - 50% ставки рефинансирования.

Банкам предложено ежемесячно предоставлять Министерству сельского хозяйства и продовольствия и Министерству финансов информацию о размере обязательств согласно кредитным договорам, заключенным для указанных целей, и об объемах фактической выдачи кредитов за отчетный период.

Документ вступает в силу после официального опубликования.-0-