Правительство ожидает роста ВВП на 1,8% в первом полугодии

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси за первое полугодие текущего года должен вырасти на 1,8%. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
"За четыре месяца рост составил 1,4%. Это соответствует ожиданиям правительства. Каждый месяц экономика добавляет, по полугодию мы должны выйти на 1,8%", - сказал Сергей Румас.
Он отметил, что глава государства покритиковал работу правительства за низкие темпы роста экспорта, пока не удалось выйти на прошлогодние результаты. "Несмотря на то, что сальдо лучше, чем в прошлом году, правительству вместе с госорганами придется принять дополнительные меры, чтобы наверстать отставание", - подчеркнул премьер-министр.
Сергей Румас рассказал, что в первом квартале пока не удалось вывести белорусский экспорт к оптимальному соотношению: по трети от общего объема на рынки России, Евросоюза и стран дальней дуги. "У нас доля поставок в Евразийский союз по-прежнему доминирует. Решая в целом задачу по увеличению экспорта, мы будем рассматривать в том числе его товарную и страновую диверсификацию", - добавил он.-0-
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