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13 ноября 2019, 15:37

Правительство предлагает Всемирному банку участие в строительстве железной дороги из Минска в аэропорт

Владимир Кухарев
Владимир Кухарев

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предлагает Всемирному банку участие в строительстве железной дороги из Минска в аэропорт. Об этом шла речь сегодня на встрече заместителя премьер-министра Владимира Кухарева с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи
Во время встречи

"Мы хотели бы обсудить вопрос, касающийся нашей совместной работы по проекту строительства железнодорожного сообщения между Минском и Национальным аэропортом. Это очень серьезный проект, рассчитываем, что сможем изучить данный вопрос, чтобы в том числе с участием Всемирного банка реализовать этот проект", - сказал Владимир Кухарев.

Алекс Кремер
Алекс Кремер

Вице-премьер обратил внимание, что строительство железной дороги поможет обеспечить удобное сообщение с Национальным аэропортом Минск. Параллельно в самом аэропорту запланированы работы по строительству терминала и взлетно-посадочной полосы.

Как сообщалось ранее, рассматривается несколько вариантов реализации проекта: строительство новой железной дороги вдоль ул. Ваупшасова, строительство ответвления вдоль трассы М2 на аэропорт, реконструкция существующей железнодорожной ветки, которая используется для грузовых перевозок.-0-

Фото Максима Гучека

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"На базе Могилевской и Гродненской областей будет реализован пилотный проект. Сейчас в регионах идет отработка с жителями перечня жилых домов (это примерно 250 домов), где будет тепловая реабилитация", - сказал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

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аэропорт Всемирный банк проект транспорт
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