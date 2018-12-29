Правительство предоставило Беларусбанку гарантии по кредитам предприятий сахарной отрасли

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предоставило Беларусбанку в 2018 году гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам, выдаваемым трем предприятиям сахарной отрасли. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №958 от 28 декабря 2018 года, которое сегодня официально опубликовано на
Речь идет о кредитах, выдаваемых Городейскому и Скидельскому сахарным комбинатам, а также Жабинковскому сахарному заводу для финансирования закупки продукции растениеводства урожая 2018 года, поставляемой для республиканских госнужд.
Установлено, что плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредита. Гарантии предоставляются в валюте выдаваемых кредитов.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
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