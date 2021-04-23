Правительство предоставит Беларусбанку гарантии в погашении кредитов трех сахарных заводов

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предоставит в 2021 году ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам для ряда сахарных заводов. Соответствующее решение предусмотрено постановлением Совета Министров №229 от 21 апреля 2021 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о кредитах, выдаваемых открытым акционерным обществам "Городейский сахарный комбинат", "Жабинковский сахарный завод" и "Скидельский сахарный комбинат" в соответствии с указом №97 от 4 марта 2019 года для финансирования закупки продукции растениеводства урожая текущего года, поставляемой для республиканских государственных нужд. Кредиты выдаются на срок до одного года.

Общий объем гарантированных кредитов составляет Br120 млн.

Плата за предоставление гарантий правительства производится в размере 0,01% от суммы кредита. Министерству финансов поручено оформить гарантии в установленном порядке.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-