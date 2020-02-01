Правительство предоставит Беларусбанку гарантии в погашении кредитов Завода газетной бумаги

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предоставит в 2020 году ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" гарантии без взимания платы за их предоставление в погашении остатка основной суммы долга по кредитам и уплате части процентов за пользование ими (за исключением процентов, уплачиваемых за счет средств республиканского бюджета), выданным РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 января 2020 года №51, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Средства выданы для финансирования инвестиционного проекта "Создание производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов" и прироста чистого оборотного капитала в рамках этого проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-