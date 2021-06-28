Правительство предоставит субсидии рыбхозам на уплату процентов по кредитам

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство в 2021-2024 годах предоставит субсидии рыбоводным организациям на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными в 2021 году на условиях, определяемых банками, на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за комбикорма. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №359 от 25 июня 2021 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Среди получателей субсидий - открытые акционерные общества "Опытный рыбхоз "Селец", "Рыбхоз "Волма", "Рыбхоз "Грицево", "Рыбхоз "Новинки", "Рыбхоз "Свислочь", "Рыбхоз "Солы", "Форелевое хозяйство "Лохва".

Субсидии будут выплачиваться ежемесячно за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства, в пределах объемов, утвержденных законом на соответствующий финансовый год, в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов. При этом субсидии не будут предоставляться для уплаты процентов, начисленных на сумму просроченной или отсроченной задолженности по основному долгу по кредитам.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.-0-