Правительство рассмотрело предварительные условия продажи ЕБРР госдоли Белинвестбанка

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство рассмотрело предварительные и ориентировочные условия Европейского банка реконструкции и развития по вхождению в акционерный капитал ОАО "Белинвестбанк", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

"Подавляющая часть этих условий учитывает исключительно интересы ЕБРР", - отметили в ведомстве.

По оценке ЕБРР стоимость капитала ОАО "Белинвестбанк" равна Br251 млн. В соответствии с оценкой, проведенной белорусской стороной, рыночная стоимость 100% акций банка на 1 января составляет Br680,3 млн, добавили в ведомстве.

Как сообщалось, намерение ЕБРР войти в акционерный капитал ОАО "Белинвестбанк" подтвердил в начале марта нынешнего года журналистам президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти после встречи с Президентом Беларуси. Глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский 10 января сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает завершить сделку по вхождению в акционерный капитал ОАО "Белинвестбанк" в первом полугодии 2019 года. Основная задача вхождения в акционерный капитал - нарастить стоимость банка для привлечения в последующем стратегического инвестора.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. По объему активов и ресурсной (клиентской) базы входит в шестерку лидеров. Начиная с 2015 года в банке реализуется Программа институционального развития, направленная на повышение его эффективности и коммерциализацию. Данная программа осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

ЕБРР - международный банк, который способствует развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. 67 стран, а также ЕС и ЕИБ являются акционерами банка. Инвестиции ЕБРР направляются на создание конкурентоспособных экономик в своих регионах, в том числе имеющих хорошее управление, экологически ориентированных, устойчивых и многоотраслевых.-0-