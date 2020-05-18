Правительство разрешило делать закупки у сахарных заводов без конкурентных процедур

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство разрешило покупать продукцию у сахарных заводов без конкурентных процедур закупки. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 мая 2020 года №287, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом вносятся изменения в постановление Совета Министров от 15 марта 2012 года №229 "О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств" - расширен перечень товаров, на закупки которых за счет собственных средств не распространяется действие этого постановления.

Речь идет о закупках сахара у Городейского сахарного комбината, Жабинковского сахарного завода, Скидельского сахарного комбината, Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.-0-