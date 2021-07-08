Правительство разрешило производить расчеты в валюте между резидентами при грузоперевозках

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси разрешило производить расчеты в валюте между резидентами при грузоперевозках. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка №392/7 от 6 июля 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом установлено, что до 1 января 2025 года разрешается использование иностранной валюты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - резидентами при проведении расчетов с юрлицами и ИП - резидентами, осуществляющими транспортную и транспортно-экспедиционную деятельность, за перевозку и экспедирование грузов за пределы и из-за пределов страны, а также за пределами Беларуси, при транзите через ее территорию.

Постановление вступает в силу с 9 июля 2021 года.-0-