Правительство РФ одобрило протокол о ценах на поставляемый в 2020 году газ в Беларусь

28 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Правительство России одобрило протокол, которым вносятся изменения в белорусско-российское межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным в Беларуси, от 25 ноября 2011 года. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РФ от 27 февраля опубликовано сегодня на российском официальном интернет-портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.

Согласно протоколу действие соглашения продлевается до 31 декабря 2020 года. "Настоящий протокол распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года", - говорится в документе.

"Поручить Минэнерго России с участием МИД России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - отмечается в распоряжении.

В середине февраля посол Беларуси в России Владимир Семашко и глава "Газпрома" Алексей Миллер подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году.-0-