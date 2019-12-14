Правительство скорректировало квоту на производство водки и ликеро-водочных изделий

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректирована квота на производство водки и ликеро-водочных изделий в 2019 году. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №857 от 12 декабря 2019 года, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу квота на производство водки и ликеро-водочной продукции, предназначенной для реализации на территории Беларуси, в текущем году увеличена с 10 868 тыс. дал до 11 246 тыс. дал. Рост предусмотрен за счет увеличения квоты для Минска и концерна "Белгоспищепром".

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-