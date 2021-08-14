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Экономика
14 августа 2021, 11:16

Правительство уточнило объем финансирования государственной инвестпрограммы

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уточнили объемы финансирования строительства объектов государственной инвестиционной программы на 2021 год. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 августа 2021 года №459, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, объем государственных капитальных вложений за счет средств республиканского бюджета на 2021 год увеличивается на Br16,216 млн. Изначально его объем составлял Br378,779 млн.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-
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