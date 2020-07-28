Правительство утвердило перечень госпрограмм научных исследований до 2025 года

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень государственных программ научных исследований на 2021-2025 годы утвержден постановлением Совета Министров от 27 июля 2020 года №438, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Всего в перечень включено 12 госпрограмм. Среди них - "Энергетические и ядерные процессы и технологии", "Биотехнологии-2", "Трансляционная медицина", "Цифровые и космические технологии, безопасность человека, общества и государства", "Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства". Отдельная программа будет посвящена природным ресурсам и окружающей среде.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-