Правительство утвердило план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2021 год

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. План национальных выставок Беларуси в иностранных государствах на 2021 год утвержден постановлением Совета Министров от 16 ноября 2020 года №648, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Весной 2021 года национальные экспозиции будут продемонстрированы на международной туристической выставке ITB Berlin (Берлин), международной выставке продуктов питания и напитков FHA - Food&Beverage (Сингапур) и международной выставке Zimbabwe International Trade Fair (Булавайо, Зимбабве).
В июле следующего года Беларусь будет представлена на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге (Россия).
Национальные экспозиции планируются на таких международных форумах как строительная выставка UK Construction Week в Бирмингеме (Великобритания), Китайская международная выставка импорта в Шанхае, и на других мероприятиях.-0-