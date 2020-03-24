24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило список ответственных за рост и диверсификацию экспорта. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси №160 от 20 марта 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановлением определено, какие должностные лица являются руководителями (или заместителями руководителей) белорусских частей межправкомиссий, комитетов, советов, созданных по международным правительственным договорам, а также коллегиальных образований по сотрудничеству со странами СНГ и регионами России. Совместно с руководителями Министерства иностранных дел и загранучреждений они закрепляются за странами для обеспечения наращивания объемов и диверсификации экспорта товаров и услуг.

Руководство белорусскими частями коллегиальных образований и ответственность за рост экспорта в конкретных странах закреплены за определенными должностями. Так, премьер-министр закреплен за Россией, его первый заместитель - за Казахстаном, Швейцарией, Китаем, управляющий делами Президента - Боливией и Зимбабве, председатель правления Национального банка - Аргентиной и Кенией. Общая координация деятельности белорусских частей советов, совместных комиссий, рабочих групп по сотрудничеству с регионами России возложена на первого заместителя премьер-министра.

В списке курирующих экспорт - высшие должностные лица, члены Совета Министров, руководители госорганизаций, подчиненных правительству, другие должностные лица.-0-