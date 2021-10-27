Правительство увеличило финансирование госпрограмм и мероприятий в 2021 году

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство увеличило финансирование государственных программ и мероприятий в 2021 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 26 октября №609, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, на Br30 млн увеличен объем финансирования мероприятий, предусматривающих приобретение имущества для его передачи в лизинг, в рамках указа "О финансировании закупки современной техники и оборудования". Теперь на эти цели ОАО "Банк развития" направит Br730 млн.
Таким образом общая сумма финансирования банком государственных программ и мероприятий на текущий год увеличена до Br1,273 млрд.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-