Правительство включило изделия из древесины в перечень экспортируемых через биржу товаров

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство включило изделия из древесины в перечень товаров, экспортируемых через Белорусскую универсальную товарную биржу. Соответствующее постановление Совета Министров от 24 июня 2020 года №362 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В дополненный перечень товаров, сделки с которыми юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах БУТБ, вошли древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий; щепа и аналогичная древесина.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.-0-