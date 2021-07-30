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30 июля 2021, 13:06

Правительство ввело регулирование цен на легковушки, грузовики и тракторы

Фото из архива
Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство ввело регулирование цен на продукцию, которая поставляется в рамках реализации государственных программ. Соответствующее постановление Совета Министров №434 от 28 июля 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом ограничен предельный норматив рентабельности, который используется для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей. Он должен составлять не более 15%.

В перечень продукции, на которую будут регулироваться цены, вошли погрузчики, тракторы, плуги, сеялки и сажалки, машины для внесения удобрений, косилки, грабли и ворошилки, пресс-подборщики, комбайны, прицепы и полуприцепы, машины для приготовления кормов, лесозаготовительная техника, раздатчики силоса, бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, карьерные самосвалы, автосамосвалы, машины для очистки, сортировки или калибровки семян зерна и сухих бобовых культур, легковые автомобили, автобусы, электробусы, троллейбусы, грузовики, автокраны.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-

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