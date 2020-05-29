Правительство выделило 196,1 тыс. для поощрения занесенных на Республиканскую доску Почета

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство установило поощрение победителей соревнования за достижение в 2019 году высоких результатов в сфере социально-экономического развития, занесенных на Республиканскую доску Почета. Соответствующее постановление Совета Министров 27 мая 2020 года №317 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Облисполкомам и Мингорисполкому из бюджета для поощрения победителей выделят Br196,1 тыс.

Руководителям организаций, занесенных на Республиканскую доску Почета, также предложено за счет прибыли премировать работников в зависимости от их личного вклада в достижение высоких результатов труда, способствовавших победе в соревновании.

По итогам работы за 2019 год на Республиканскую доску Почета занесены 62 победителя соревнования. В их числе 12 административно-территориальных единиц, 10 организаций промышленности, три организации, ведущие деятельность в строительстве, девять организаций сельского и рыбного хозяйства, две - лесного хозяйства, 26 - сферы услуг (торговли, транспорта, образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, науки и других).-0-

Обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске Занесение на Республиканскую доску Почета является общественным признанием труда граждан и коллективов предприятий, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние страны.