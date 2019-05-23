Предельный норматив рентабельности содержания и ремонта дорог составит 15% к плановой себестоимости

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство установило предельный норматив рентабельности при формировании стоимости работ по содержанию, ремонту и развитию (возведению, реконструкции) автомобильных дорог общего пользования, выполняемых собственными силами организаций государственного дорожного хозяйства - владельцев данных дорог, в размере 15% к плановой себестоимости. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №313 от 21 мая 2019 года, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Норматив в 15% будет действовать с 1 июня 2019 года по 31 декабря 2020-го. С 1 января 2021 года он будет снижен до 10%.

Деньги от увеличения норматива пойдут на переоснащение новой техникой организаций государственного дорожного хозяйства. Министерству транспорта и коммуникаций поручено разработать порядок определения сумм, которые будут направляться на эти цели.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2019 года.

Действующий норматив рентабельности содержания и ремонта дорог составляет 10% к плановой себестоимости.-0-