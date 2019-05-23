Предложение Беларуси купить солидный пакет акций "Гомсельмаша" еще актуально - посол Казахстана

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское предложение Казахстану купить солидный пакет акций "Гомсельмаша" еще актуально. Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Александр Григорьевич рассказал мне сейчас, что он еще Нурсултану Абишевичу предлагал приобрести солидный пакет акций "Гомсельмаша", чтобы наладить масштабное производство белорусской сельхозтехники в Казахстане. Думаю, это предложение остается актуальным. Новое руководство Казахстана, может быть, сможет реализовать данный проект", - сказал Ермухамет Ертысбаев.

По его словам, белорусская техника пользуется большим спросом в аграрном секторе Казахстана. Однако на этот вопрос нужно смотреть шире и брать в расчет весь Центрально-Азиатский регион. "Надо продумать какие-то крупные инновационные проекты. Не только в Казахстане, но и вообще в Средней Азии мы нуждаемся в мини-тракторах. Это вопрос нашим инженерам, инновационщикам. У Казахстана есть $70 млрд в нефтяном фонде, в Беларуси - мощный производственно-технический опыт. Перспективы очень большие для сотрудничества. Я очень надеюсь и верю, что этот проект осуществится", - подчеркнул дипломат.

В целом посол отметил, что производственно-технический опыт Беларуси имеет большое значение для Казахстана. "Мы допустили несколько ошибок во время демонтажа крупных предприятий, например, Павлодарский тракторный завод был одним из крупнейших в Советском Союзе. Но сейчас мы собираем белорусскую сельхозтехнику во многих городах. И не только ее - и карьерную, и шахтную, и лифтовую технику. То есть Беларусь - очень важный торгово-экономический партнер. С большим оптимизмом мы смотрим на дальнейшее развитие двусторонних отношений", - резюмировал Ермухамет Ертысбаев.-0-