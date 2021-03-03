Предложений о сезонном снижении в ЕАЭС ввозных пошлин на овощи и фрукты в ЕЭК пока не поступало

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Предложений о сезонном снижении в Евразийском экономическом союзе ввозных таможенных пошлин на овощи и фрукты в Евразийскую экономическую комиссию пока не поступало. Об этом сегодня на брифинге сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"По состоянию на 3 марта предложений от Республики Беларусь о снижении ставок ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении овощей и фруктов в комиссию не поступало", - сказала Ия Малкина.

По ее словам, на сегодня размер ставок ввозных таможенных пошлин на свежие фрукты колеблется от 3% (на манго или мангостан) до 10% (на клюкву или смородину). На свежие овощи ставка колеблется от 5% (на картофель или спаржу) до 15% (на горох или цикорий).

Ранее о том, что Беларусь предложит партнерам по ЕАЭС снижать ввозные пошлины на овощи и фрукты в ЕАЭС в зимний период, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.-0-