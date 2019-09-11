ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 11 сентября 2019
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих

Новости
12:20 Соревнования по джимхане пройдут в Гомеле на Дне города Регионы
12:17 Конкурс туристических фото проходит в Беларуси Общество
12:14 Предприятия аргосервиса должны предлагать полный комплекс услуг для АПК - Гракун Экономика
12:12 Японец обокрал больше тысячи покупателей. Ему хватало один раз взглянуть на номер кредитки Калейдоскоп
12:05 Международная конференция "Традиции и современное состояние культуры и искусств" пройдет в Минске 12-13 сентября Культура
12:03 Беларусь обсуждает с Уэльсом развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Политика
12:00 До +26°С и в основном без осадков будет в Беларуси 12 сентября Общество
11:58 Паспорта готовности к отопительному сезону получили 68,3% потребителей тепловой энергии Экономика
11:54 Анфимов: вложенные в модернизацию цементных заводов средства не принесли должной отдачи Экономика
11:54 Парень запечатлел, как водитель и пассажир спят в электрокаре на скорости 100 км/ч Калейдоскоп
11:50 Лучших медиаторов и переговорщиков Беларуси соберет турнир в Минске Регионы
11:35 Допзатраты цементных заводов при закупке сырья через посредников составили около Br8 млн - КГК Экономика
11:33 В МЧС наградили победителей студенческого конкурса эссе по ядерной и радиационной безопасности Общество
11:32 В жилом комплексе "Минск-Мир" открылся первый детский сад Регионы
11:27 Работа по снижению затрат и себестоимости продукции цементной отрасли недостаточно эффективна - КГК Экономика
11:25 Поезд врезался во внедорожник на переезде в Осиповичах Происшествия
11:21 Беларусь и Турция поступательно развивают дружественные отношения - Андрейченко Политика
11:15 Фристайлист Антон Кушнир завершил карьеру и стал тренером сборной Казахстана Спорт
11:08 Конфискованные акции пяти банков и четырех предприятий выставят на торги Экономика
11:04 Совмин установил порядок определения крупного размера наркотических средств и психотропных веществ Общество
11:04 Алла Пугачева восхитила соцсети снимками своей внучки Калейдоскоп
11:00 Лесной пожар ликвидируют в Столинском районе Происшествия
10:59 КНДР провела испытание сверхбольшой ракетной установки В мире
10:50 Число сделок купли-продажи жилых домов в Минске в I полугодии уменьшилось в 3,4 раза Регионы
10:45 Премьера документального фильма об усыновлении пройдет в минском кинотеатре "Пионер" Афиша
10:42 Посол Беларуси вручил верительные грамоты королю Иордании Политика
10:14 Новшества в работе советов по развитию предпринимательства помогут эффективнее решать проблемы в регионах Экономика
09:54 О путешествиях по Беларуси художника Кастуся Качана расскажет выставка в Гомеле Культура
09:47 "Белпочта" предлагает бесплатно отправить открытку ко Дню города Минска Регионы
09:37 Девушка из России создала сайт, помогающий исправить осанку при работе за компьютером Технологии
Все новости
Все новости
Экономика
11 сентября 2019, 12:14

Предприятия аргосервиса должны предлагать полный комплекс услуг для АПК - Гракун

Владимир Гракун. Фото из архива
Владимир Гракун. Фото из архива

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия аргосервиса должны предлагать полный комплекс услуг для сферы АПК. Такую задачу обозначил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун во время выездного заседания совета республиканского объединения "Белагросервис" в Гомельском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Владимира Гракуна, в настоящее время служба агросервиса выходит на новый уровень. "Важно сделать все необходимое, чтобы представители сельскохозяйственных предприятий могли обратиться в специализированную сервисную организацию и провести любые виды работ: от ремонта техники и агрегатов до поставки запасных частей, минеральных удобрений и средств защиты растений", - добавил он.

Активизация деятельности системы сервисной службы агропромышленного комплекса проходит в свете требований указа №40 от 27 января 2003 года "О совершенствовании управления организации АПК". По словам замминистра, сегодня на поля выходит современная техника, приобретается передовое оборудование для МТФ. Организациям агросервиса необходимо укрепить позиции в этой нише, предоставлять услуги на высоком уровне, опережая гибкие коммерческие структуры. "Важно наладить работу так, чтобы это было удобно и представителям сельского хозяйства, и фермерам, а также рентабельно для сервисной службы страны. Организации агросервиса должны выполнять поставленные перед ними задачи в полном объеме и в обозначенные сроки", - подчеркнул он.

Повестка дня выездного заседания сформирована с учетом практических наработок и опыта Гомельской области. Участники ознакомились с базой материально-технического обеспечения ОАО "Гомельоблагросервис", включая современные агрегаты и технику, а также линейку оборудования из музейной экспозиции предприятия. Каждый из представленных экспонатов действующий и поддерживается в исправном состоянии. В программе также посещение и ознакомление с алгоритмом технического обслуживания оборудования доильных залов МТФ ОАО "Гомельская ПТФ" и КСУП "Брилево". Будут продемонстрированы возможности ремонтной базы ОАО "Гомельоблагросервис".-0-

Теги
АПК Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Паспорта готовности к отопительному сезону получили 68,3% потребителей тепловой энергии
Леонид Анфимов. Фото из архива Анфимов: вложенные в модернизацию цементных заводов средства не принесли должной отдачи
Фото из архива Допзатраты цементных заводов при закупке сырья через посредников составили около Br8 млн - КГК
Фото из архива Работа по снижению затрат и себестоимости продукции цементной отрасли недостаточно эффективна - КГК
Фото из архива Конфискованные акции пяти банков и четырех предприятий выставят на торги
Фото из архива Новшества в работе советов по развитию предпринимательства помогут эффективнее решать проблемы в регионах
Главное
Во время встречи Без больших отсрочек и с акцентом на кадры - Лукашенко обозначил позицию по оказанию господдержки
Легкоатлетический матч Европа - США в Минске. Итоги финального дня соревнований
Новшества в работе советов по развитию предпринимательства помогут эффективнее решать проблемы в регионах
Коммерческая недвижимость: инвестиции, растущие в цене

Топ-новости

Беларусь и Турция поступательно развивают дружественные отношения - Андрейченко
Пресс-конференция о переписи населения Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА
Минский матч легкоатлетов Европы и США запомнится надолго - участники
Предприятия аргосервиса должны предлагать полный комплекс услуг для АПК - Гракун
Фристайлист Антон Кушнир завершил карьеру и стал тренером сборной Казахстана
Паспорта готовности к отопительному сезону получили 68,3% потребителей тепловой энергии
Groupe Renault открыла в Беларуси крупнейший автоцентр Renault и LADA
"Белпочта" предлагает бесплатно отправить открытку ко Дню города Минска
Команда Европы победила сборную США в легкоатлетическом матче в Минске
Совмин установил порядок определения крупного размера наркотических средств и психотропных веществ
Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 10 сентября
Анастасия Мирончик-Иванова стала лучшей в прыжках в длину в матче легкоатлетов Европа - США
Эльвира Герман заняла третье место в барьерном беге на 100 м в матче легкоатлетов Европы и США
Белорусские аграрии почти на 97% выполнили госзаказ по зерну
Метательница молота Анна Малыщик заняла 2-е место в матче Европа - США
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.