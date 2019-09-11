Предприятия аргосервиса должны предлагать полный комплекс услуг для АПК - Гракун

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия аргосервиса должны предлагать полный комплекс услуг для сферы АПК. Такую задачу обозначил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун во время выездного заседания совета республиканского объединения "Белагросервис" в Гомельском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Владимира Гракуна, в настоящее время служба агросервиса выходит на новый уровень. "Важно сделать все необходимое, чтобы представители сельскохозяйственных предприятий могли обратиться в специализированную сервисную организацию и провести любые виды работ: от ремонта техники и агрегатов до поставки запасных частей, минеральных удобрений и средств защиты растений", - добавил он.

Активизация деятельности системы сервисной службы агропромышленного комплекса проходит в свете требований указа №40 от 27 января 2003 года "О совершенствовании управления организации АПК". По словам замминистра, сегодня на поля выходит современная техника, приобретается передовое оборудование для МТФ. Организациям агросервиса необходимо укрепить позиции в этой нише, предоставлять услуги на высоком уровне, опережая гибкие коммерческие структуры. "Важно наладить работу так, чтобы это было удобно и представителям сельского хозяйства, и фермерам, а также рентабельно для сервисной службы страны. Организации агросервиса должны выполнять поставленные перед ними задачи в полном объеме и в обозначенные сроки", - подчеркнул он.

Повестка дня выездного заседания сформирована с учетом практических наработок и опыта Гомельской области. Участники ознакомились с базой материально-технического обеспечения ОАО "Гомельоблагросервис", включая современные агрегаты и технику, а также линейку оборудования из музейной экспозиции предприятия. Каждый из представленных экспонатов действующий и поддерживается в исправном состоянии. В программе также посещение и ознакомление с алгоритмом технического обслуживания оборудования доильных залов МТФ ОАО "Гомельская ПТФ" и КСУП "Брилево". Будут продемонстрированы возможности ремонтной базы ОАО "Гомельоблагросервис".-0-