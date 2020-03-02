2 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Предприятия Беларуси и Казахстана планируют подписать контракты на $200 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы находимся с визитом в Беларуси с достаточно большой делегацией. В ее состав вошли представители машиностроения, лесной, текстильной отраслей и производители продуктов питания. Планируем подписать контракты примерно на $200 млн, - сказал вице-министр. - Если смотреть со статистической точки зрения, это достаточно большой объем, потому что товарооборот между нашими странами в прошлом году составил $763 млн. В этом году планируем почти на треть увеличить этот показатель, ведь в прошлом году мы даже близко не реализовали имеющийся потенциал".

Кайрат Торебаев подчеркнул, что Беларусь и Казахстан являются стратегическими партнерами. "Мы находимся в одной таможенной зоне, и нам есть что предложить друг другу. Белорусские товары востребованы на казахстанском рынке. Ваши продукты питания пользуются у нас большим спросом, это и молочная продукция, и мясная. Мы знаем: если белорусское, значит, чистое и качественное", - сказал он.

Говоря о промышленной кооперации между странами, вице-министр считает, что это является перспективной точкой роста сотрудничества. "Мы уже производим различные товары, такие как трансформаторы, различные кабели, кожу. И здесь можно найти другие точки соприкосновения. Для нас Беларусь - окно выхода на рынки Восточной и Центральной Европы", - добавил Кайрат Торебаев.-0-