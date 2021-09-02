Предприятия Беларуси за пятилетку планируют добыть около 11 млн т торфа

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации торфяной промышленности Беларуси за пятилетку планируют добыть около 11 млн т торфа, из которого будет изготовлено 6,5 млн т продукции. Об этом рассказал генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Алексей Кушнаренко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Как отметил Алексей Кушнаренко, сейчас реализуется отраслевая программа комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы. Перспективные направления использования торфа - котельные ЖКХ и цементные производства. Так, цементная отрасль потребляет 43% от общего объема производства торфяных брикетов и сушенки. Ежегодно на цементные заводы поставляется около 300 тыс. т топливных брикетов, что позволяет замещать использование природного газа и каменного угля. В будущем этот объем планируется наращивать, в том числе за счет реализации на ОАО "Красносельскстройматериалы" проекта по использованию торфяной сушенки в теплогенераторе.

Сезон по добыче торфа в этом году уже завершился. На 1 сентября добыто 1,5 млн т торфа, в том числе 1,3 млн т (89,2%) фрезерного (для производства торфяного топлива) и 163,6 тыс. т (10,8%) нетопливного. План выполнен на 101%. В целом запасов торфа в стране достаточно для разработки и использования его в экономике на ближайшие 100 лет. Их общий объем оценивается в 2,4 млрд т, из которых для промышленной разработки пригодны 302 млн т.

"Если говорить об экспортном потенциале наших предприятий, то свою продукцию мы поставляем в 25 стран мира, - добавил Алексей Кушнаренко. - В этом году в географии поставок появилась Колумбия. В целом за первое полугодие 2021 года суммарный экспорт товаров и услуг составил $25 млн. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 122%".-0-