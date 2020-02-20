20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Белгоспищепрома" готовы расширять применение механизма биржевых торгов при реализации и закупках продукции. Договоренность о более активном применении этого механизма была достигнута по итогам семинара, организованного Белорусской универсальной товарной биржей на базе концерна, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

По словам начальника управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности "Белгоспищепрома" Елены Малиновской, биржа может стать эффективным инструментом для выхода предприятий концерна на новые высокомаржинальные рынки. "Биржевые торги мы рассматриваем в первую очередь как возможность получить доступ на перспективные рынки стран дальней дуги, где есть платежеспособный спрос на продукцию наших предприятий. Это тот "голубой океан", в освоении которого нам действительно пригодилась бы помощь биржи", - высказала мнение она.

Первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков заявил, что биржа помогает не только диверсифицировать экспортные поставки, но и создавать необходимую конкурентную среду. "Биржевой механизм отлично работает даже на рынках, где у предприятий концерна есть собственная дилерская сеть и пул постоянных покупателей. Мы тесно сотрудничаем с деловыми кругами многих стран мира, а в некоторых у нас аккредитованы биржевые брокеры, - сказал он. - Кроме того, поддерживаем постоянный контакт практически со всеми зарубежными товарными биржами. Поэтому в дополнение к уже имеющимся крупным покупателям всегда можем привлечь еще ряд более мелких компаний. В результате конкуренция усилится, а белорусские экспортеры получат дополнительную выгоду за счет роста цены. Так что, биржевые торги одинаково эффективны как на новых, так и на традиционных рынках".

Участники семинара обсудили расширение номенклатуры товаров, закупаемых предприятиями "Белгоспищепрома" на биржевых торгах. Представители сахарных заводов выразили заинтересованность в закупке известнякового камня и семян сахарной свеклы, а предприятия масложировой отрасли заявили о готовности приобретать канцелярские принадлежности, компьютерную технику, стройматериалы и другую продукцию в секции промышленных и потребительских товаров БУТБ.

В мероприятии приняли участие топ-менеджеры ведущих предприятий концерна: открытых акционерных обществ "Минский маргариновый завод", "Гомельский жировой комбинат", "Витебский маслоэкстракционный завод", "Мозырьсоль", "Жабинковский сахарный завод", "Скидельский сахарный комбинат", "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" и "Городейский сахарный комбинат".

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главной функцией которой является оказание содействия белорусским предприятиям по экспорту продукции и предоставление помощи иностранным компаниям по выходу на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-