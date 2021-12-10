10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" расширят сотрудничество с башкирскими коллегами. Об этом шла речь на переговорах заместителя председателя концерна "Беллегпром" Вадима Ламкова с министром промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александром Шельдяевым, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна.

"Были достигнуты договоренности о расширении производственной кооперации наших производителей и российских коллег. Так, для башкирской компании "Капман", которая занимается производством спецодежды и спецобуви, специалисты "Камволя" и "Свитанка" разработают ткани со специальными свойствами", - говорится в сообщении.

Свой потенциал делегации из Башкортостана презентовали такие ведущие предприятия отрасли, как ОАО "Моготекс", ОАО "Лента", ОАО "Слонимская камвольно-прядильная фабрика", ОАО "Алеся" и другие. Башкирские компании изучат возможность размещения заказов на производственных площадках предприятий концерна, а также закупку готовых трикотажных изделий, добавили в "Беллегпроме".-0-