18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" в 2021 году увеличили экспорт продукции почти на 20%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе "Беллегпрома" по итогам совета концерна.

"Экспорт товаров в целом по концерну составил $462,4 млн, или 119,8% к соответствующему периоду 2020 года. Экспортные поставки осуществлялись в 53 страны. Увеличены поставки в 33 государства, в частности в Россию (114,9%), Украину (114,6%), Литву (142,9%), Казахстан (117,2%), Эстонию (141,3%), Польшу (132,5%), Турцию (343,8%), США (179%), Италию (303,2%)", - отметили в пресс-службе.

Организации в составе "Беллегпрома" в прошлом году произвели продукции почти на $1,75 млрд, или 109% к соответствующему периоду 2020 года.

Индекс промышленного производства вырос на 0,8%. В текстильной отрасли у "Гронитекса" рост на 11,2%, Оршанского льнокомбината - 0,8%, "Камволя" - 8,1%, "Витебских ковров" - 9,6%, "Ручайки" - 17,9%, "Моготекса" - 4,6%, "Речицкого текстиля" - 4,6%. В трикотажной у "Свiтанка" - на 4,1%, Брестского чулочного комбината - 2,2%, "Ромгиль-Текса" - 12,9%, "Конте Спа" - 5,7%, "Мануфактуры Пралеска" - 61,3%. В швейной отрасли у "Славянки" рост на 10,3%, "БелКредо" - 5,3%, "Милавицы" - 9,4%. В кожевенно-обувной у Бобруйского кожевенного комбината - на 18,2%, Минского производственного кожевенного объединения - 7,5%, "Скинтех" - 45%, "Отико" - 23,3%, "Белвеста" - 2,6%, "Обуви-"Луч" - 16%, "Галантэі" - 16,8%, Смиловичской валяльно-войлочной фабрики - 93,3%.

Рентабельность продаж составила 7,3% (при задании - 6%), расход энергии - минус 4,4% (при задании минус 4,2%).

Выручка от реализации товаров - более Br2 млрд (119,5% к показателю 2020 года). "Наши предприятия обеспечили прибыль от реализации продукции. Она составляет Br202,6 млн и увеличилась на 11,9% по сравнению с 2020 годом. Чистая прибыль, полученная предприятиями, - Br98,3 млн (в 1,8 раз превышает уровень 2020-го). Снижено количество убыточных организаций на 35,3%. Среднемесячная заработная плата составила Br976,9", - отметила председатель концерна Татьяна Лугина.

Организации "Беллегпрома" за прошлый год освоили почти Br92,9 млн инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых условиях составило 45,4% к уровню 2020 года. На приобретение оборудования направлено почти Br73,4 млн, на строительно-монтажные работы - более Br17,3 млн, что составило 79% и 18,6% инвестиций соответственно.

Вице-премьер Юрий Назаров поручил держать на особом контроле освоение новых рынков и увеличение экспорта предприятий концерна.

"Текстильная отрасль объединяет целый ряд крупнейших белорусских производителей - Оршанский льнокомбинат, Барановичское хлопчатобумажное объединение, "Камволь", "Витебские ковры", "Моготекс". С учетом конъюнктуры рынка с текстильными предприятиями необходимо детально проработать стратегии их развития. В марте итоги этой работы на перспективу рассмотрим на совещании", - сказал заместитель премьер-министра.-0-