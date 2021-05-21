21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" в I квартале увеличили рентабельность и экспорт товаров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Итоги работы предприятий "Беллегпрома" в первом квартале 2021 года подвели сегодня на совете концерна.

Выполнены три ключевых показателя: рентабельность продаж - 7,9% (при задании 2,6%), экспорт товаров - 104% (при задании 100%) на сумму $405,7 млн, расход энергии - минус 4,3% (при задании минус 2,5%).

За текущий период 2021 года обеспечен устойчивый рост индекса промышленного производства: с 86,5% в январе до ожидаемых 103,2% в мае.

"Благодаря наращиванию производства и мерам по реализации продукции за четыре месяца удалось снизить запасы на 8,4 процентных пункта к среднемесячному объему производства, однако задача по разгрузке складов остается актуальной. Ожидаем, что по итогам полугодия эти цифры существенно изменятся в сторону уменьшения", - отметила глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина.

Количество убыточных организаций за январь - март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 26,5%, в том числе промышленных - на 40%.

Обеспечен прирост по производительности труда: выработка от реализации продукции на одного рабочего - 106% к аналогичному периоду прошлого года, выручка от реализации продукции - 109,7%, валовая добавленная стоимость на одного работающего получена в сумме Br6 тыс., или 102,3%.

"Подводя итог, хочу отметить, что сегодня рынки восстанавливаются, выручка в первом квартале выросла к показателю соответствующего периода прошлого года на 3,5%, а к среднемесячной выручке 2020 года - на 10,8%. Но уровень запасов и рост затрат в отрасли свидетельствуют о том, что останавливаться нам нельзя. Конечной целью всех поставленных задач должна быть положительная динамика показателей эффективности развития организаций", - подчеркнула глава концерна.

В концерн "Беллегпром" входят 74 организации, 59 из которых промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Продукция поставляется в более чем 50 стран.-0-