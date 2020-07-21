Предприятия "Беллегпрома" в I полугодии поставили продукцию в 42 страны

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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллегпром" в первом полугодии 2020 года поставили продукцию в 42 страны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна. "Предприятия "Беллегпрома" в первом полугодии 2020 года произвели продукцию на $310 млн. 53% выпущенных товаров было поставлено на экспорт в 42 страны. Сохраняется положительное сальдо внешней торговли, в текущем году оно достигло $78,6 млн. С мая обеспечена положительная динамика экспортных поставок (апрель - $14,7 млн, май - $18,8 млн, июнь - $27,3 млн)", - рассказали в пресс-службе. Активно ведется работа по диверсификации экспорта и расширению рынков сбыта. Например, в январе - мае экспорт льняных тканей Оршанского льнокомбината в Японию увеличился почти в четыре раза и составил $619,3 тыс. Кроме того, в мае была организована первая поставка льняных тканей в Уругвай. Продукция Гродненской обувной фабрики "Неман" начала реализовываться в США, товары Добрушского фарфорового завода и ОАО "Витебские ковры" - в Чехии, СП ЗАО "Милавица" - в Румынии. Кожевенная отрасль нарастила объемы поставок продукции на традиционных рынках сбыта. ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" увеличило поставки в Польшу с $33,8 тыс. до $1,1 млн, в Россию - с $930 тыс. до $1,4 млн. ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат" вышел на рынок КНР - уже поставлена продукция на $89 тыс. В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Они выпускают 60% общего объема производства товаров легкой промышленности в Беларуси и 21% общего объема производства отечественных непродовольственных товаров.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!