Предприятия "Беллесбумпрома" готовы обеспечить торговые сети бумажной упаковкой в нужном объеме - Назаров

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" готовы обеспечить торговые сети бумажной упаковкой в нужном объеме, сообщил сегодня журналистам председатель концерна Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси достаточно производителей упаковки. Например, мощности одного из наших крупнейших производителей загружены только на 50%, и около 40% продукции экспортируется в Евросоюз. Поэтому сегодня нет проблемы в том, чтобы на первых этапах удовлетворить потребности торговых сетей в упаковке", - сказал Юрий Назаров.

По его словам, цена бумажной упаковки выше полиэтиленовой, но это комплексный вопрос: увеличится производство - уменьшится себестоимость, а значит, и цена. "Создавать новые производства сегодня нет необходимости. Мы готовы загрузить имеющиеся мощности. При этом будем подстраиваться под потребности. Надо будет - готовы увеличить объемы производства, в том числе за счет модернизации", - подчеркнул председатель концерна.

"Кроме того, нужны специальные виды бумаги для изготовления упаковки, чтобы расширить ассортимент. Планируем реализовать проект по установке бумагоделательной машины, скорее всего на площадке Светлогорского ЦКК, так как там есть своя целлюлоза", - добавил Юрий Назаров.

Как сообщалось, постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли торговые объекты Беларуси обязали иметь в наличии мешки (пакеты), одноразовую посуду, столовые приборы из бумаги. Такое решение принято для поэтапного перехода от использования полиэтиленовой упаковки к экологически безопасным материалам. Действие постановления распространяется на магазины с универсальным ассортиментом товаров, смешанные, специализированные и узкоспециализированные, киоски, павильоны, торговые объекты, расположенные на автозаправочных станциях, и др. Таким образом, покупатели смогут выбирать вид упаковки - традиционную полиэтиленовую или бумажную.-0-

Предприятия "Беллесбумпрома" намерены наращивать поставки мебели в страны ЕС Предприятия концерна "Беллесбумпром" за январь-август 2019 года поставили на внешние рынки продукции на $379,5 млн, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.