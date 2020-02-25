Предприятия "Беллесбумпрома" представили свою продукцию на выставке в Польше

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продукция предприятий "Беллесбумпрома" представлена на международной мебельной выставке Meble Polska 2020, которая проходит 25-28 февраля в Познани (Польша), сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Предприятия демонстрируют на выставке широкую линейку декоров древесно-стружечных плит, мебель из них, а также корпусную мебель из массива древесины, наборы для кухни. Они также представят свой технический производственный потенциал для выполнения заказов на изготовление мебели для европейских торговых сетей.

"Участие в данной выставке для предприятий концерна является важным этапом в продвижении своей продукции на внешних рынках. Мебельную выставку в Польше традиционно посещают многочисленные целевые клиенты - представители крупных европейских торговых сетей, поэтому присутствие на ней важно как для установления новых контактов, так и для закрепления на рынке", - отметили в пресс-службе.

Meble Polska - самая крупная международная выставка мебельной индустрии не только в Польше, но и во всей Центральной и Восточной Европе. В выставке принимают участие самые крупные польские производители и экспортеры мебели, заинтересованные в контактах с новыми торговыми партнерами. В 2019 году выставку посетили более 22 тыс. человек из 65 стран мира. Каждый третий посетитель был из-за рубежа. Познань посетили представители не только польских розничных сетей, но и крупных закупочных сетей и мебельных салонов из Европы, США, Китая, Индии, ОАЭ и др.-0-