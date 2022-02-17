17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в 2021 году повысили рентабельность продаж и зарплату работникам. Об этом сообщил председатель концерна Михаил Касько во время заседания совета концерна, передает корреспондент БЕЛТА.

Организации концерна выполняют отраслевую программу по снижению затрат на производство товаров (работ, услуг). По концерну в целом в 2021 году получена экономия в сумме Br495 млн, или 118,4% запланированной суммы, что позволило снизить затраты на 17,6%. "Эффективная работа по экономии затрат в условиях благоприятной рыночной ситуации позволила значительно увеличить рентабельность основной хозяйственной деятельности как в целом по концерну, так и по всем его отраслям. Рентабельность продаж государственных организаций промышленности выросла с 9,4% за предшествующий период до 20,5% за январь - декабрь 2021 года, а в целом по концерну - с 9,3% до 17,9%", - сказал Михаил Касько.

По его словам, динамика рентабельности продаж изменялась пропорционально динамике спроса на выпускаемую предприятиями концерна продукцию.

"Восстановление спроса на внутреннем и внешних рынках и рост цен на выпускаемую предприятиями продукцию способствовали увеличению доходности и, соответственно, рентабельности продаж. Экономический рост и положительная динамика основных показателей социально-экономического развития в 2021 году явились факторами для стабилизации финансового положения наших организаций", - отметил председатель концерна.

Количество высокорентабельных промышленных предприятий в отчетном периоде увеличилось почти в два раза (до 24). Количество низкорентабельных уменьшилось более чем в два раза (до четырех).

"По итогам 2021 года номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников составила Br1345. Реальная зарплата по сравнению с 2020 годом выросла почти на 17%. В прошлом году обеспечен опережающий рост производительности труда над заработной платой. Коэффициент соотношения темпов роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника и среднемесячной заработной платы по организациям концерна в целом составил 1,18", - проинформировал Михаил Касько.-0-

Предприятия "Беллесбумпрома" в 2021 году увеличили экспорт на 48,2%