Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе экспортировали почти 75% продукции

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе экспортировали почти 75% произведенной продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Предприятия концерна обеспечили за январь-август рост объемов производства и реализации. Все они работают стабильно и обеспечены заказами. За 8 месяцев производство продукции промышленности в организациях концерна выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% и превысило Br1,2 млрд. Из общего объема произведенной продукции 74,6% реализовано на внешние рынки. Таким образом, достигнут исторический максимум экспорта в объеме производства предприятий концерна", - рассказали в пресс-службе.

На экспорт поставлено продукции на $382 млн, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "После падения в апреле-мае активности на внешних рынках из-за пандемии коронавируса предприятиям удалось восстановить положительную динамику роста экспорта. Работа в этом направлении активно продолжается. Показатель по темпу роста экспорта поднялся на 5 процентных пунктов с 95,6% к январю-апрелю до 100,6% к январю-августу прошлого года", - отметили в концерне.

Более 50% из общего объема экспорта продукции отгружается в страны дальнего зарубежья, из них 34,2% приходится на страны Европейского союза. Планомерно растет экспорт на новые и географически отдаленные рынки сбыта. Так, в Китай реализовано продукции на $47,4 млн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более чем в 2 раза выросли отгрузки в Швейцарию, Турцию, Индию, Гану и Индонезию. Наращивается экспорт в Австрию, Германию, Финляндию, Люксембург, Сербию, Канаду, США и другие страны.

В целом география экспортных поставок предприятий концерна охватывает более 60 стран. Среди наиболее крупных рынков сбыта - Россия, Польша, Китай, Украина и Литва.

По концерну обеспечивается оптимальное распределение экспорта на рынках ЕАЭС, Европейского союза и стран дальней дуги. На них приходится 35,2%, 34,2% и 30,6% поставок соответственно.

Положительная динамика у предприятий концерна и по иным показателям социально-экономического развития. Среднемесячная заработная плата за январь-август к уровню восьми месяцев прошлого года выросла на 7% и превысила Br980. Соблюдается также коэффициент соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы. За 8 месяцев он составил 1,03.

Рентабельность реализованной продукции за восемь месяцев в целом по предприятиям концерна составила 8,3%. При этом у ряда предприятий этот показатель достигает от 15% до 30% и выше. Среди высокорентабельных предприятий - ОАО "Светлогорский ЦКК", ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин", ООО "Зеленоборское".-0-