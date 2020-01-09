Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-ноябре увеличили производство почти на 14%

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-ноябре 2019 года увеличили производство почти на 14%, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

"За одиннадцать месяцев прошлого года организации отрасли произвели продукции на Br1,46 млрд, что на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - отметила представитель концерна.

Наиболее динамичный прирост, по ее словам, отмечен по предприятиям целлюлозно-бумажной отрасли - на 37,6% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Деревообрабатывающие предприятия увеличили производство на 4,6%, мебельные - на 1,3%.

Из общего объема произведенной продукции 70% предприятия поставили на внешние рынки. Всего за январь-ноябрь 2019 года было экспортировано продукции на $529,9 млн, что на 2,9% больше, чем за 11 месяцев 2018 года. В число основных рынков сбыта вошли Россия ($169,7 млн), Польша ($82,3 млн), Украина ($53,8 млн), Китай ($42,6 млн) и Литва ($38,8 млн). Всего же география экспорта предприятий концерна охватила 68 стран.-0-