Предприятия "Беллесбумпрома" в январе увеличили экспорт продукции на 18%

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе 2021 года смогли увеличить поставки продукции за рубеж на 18%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"В январе текущего года предприятия концерна экспортировали продукции на $55,5 млн, что на 18% больше по сравнению с январем 2020 года", - отметили в пресс-службе.

При этом поставки в дальнее зарубежье (страны вне СНГ) выросли почти на 26% до $28,8 млн и составили 52% в общем объеме экспорта. В январе 2020 года на рынки дальнего зарубежья было поставлено 48,7% продукции. Отгрузки в страны Европейского союза увеличились на 15,5%, в Китай - на 35,9%. Поставки на рынки СНГ выросли на 10,6%.

Всего продукция предприятий концерна в январе 2021 года отгружена на рынки 48 стран. В январе прошлого года география поставок охватывала 44 страны.

"По объемам отгрузок на первом месте рынок России, куда за январь экспортировано продукции на $18,2 млн, на втором месте рынок Польши - $8,7 млн, на третьем Китая - $6,65 млн", - рассказали в концерне.

В товарной структуре наибольшие объемы экспорта пришлись на древесные плиты, мебель, целлюлозу, фанеру, бумагу и картон. Всего в номенклатуре поставок около 50 товарных позиций.-0-