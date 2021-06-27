Предприятия Госкомвоенпрома на MILEX подписали 12 экспортных контрактов на $140 млн

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Государственного военно-промышленного комитета на X Международной выставке вооружения и военной техники MILEX подписали 12 экспортных контрактов на $140 млн, сообщил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Подписан целый ряд контрактов. В частности, предприятия Госкомвоенпрома подписали 12 экспортных контрактов, цена вопроса $140 млн. Еще целый ряд контрактов сумму около $70 млн парафирован", - сказал Дмитрий Пантус.

По словам председателя Госкомвоенпрома, на выставке удалось представить весь тот потенциал, который имеется у оборонного сектора экономики. Белорусские компании очень неплохо поработали, проведено более 200 переговоров с партнерами. Если в первый день выставки сообщалось о представителях 22 государств, которые приехали на форум, то к его окончанию это уже 34 страны. То есть в процессе работы выставки постоянно прибывали дополнительные делегации.

Дмитрий Пантус заметил, что особенный интерес у партнеров вызвали новинки. В частности, интересовались БПЛА вертолетного типа "Hunter" (создан КБ "Беспилотные вертолеты"), БТР-V2 (Минский завод колесных тягачей). Причем большинство из 177 новинок, представленных на выставке впервые, на вооружении Вооруженных Сил Беларуси, ряд проходит испытания. "В этом году по десятку таких изделий уже пройдут государственные испытания, далее мы начнем позиционировать и предлагать данный продукт на внешнем контуре", - добавил он.

Говоря о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на рынок вооружений, Дмитрий Пантус отметил, что по анализам различных мировых экспертов, Беларусь в любом случае входит в топ-20. "И я думаю, эти тенденции будут сохраняться. Тем более что на сегодня потенциал и спектр возможностей ВПК очень широкий", - сказал он.

"Мы перешли от процедуры продаж конкретных деталей, узлов, каких-то точечных вооружений к более комплексному подходу. Предлагаем комплексную услугу, иногда даже от разработки, производства и т.д. до передачи технологий, в том числе организации совместных сборочных производств на территории наших иностранных заказчиков, далее, конечно, постгарантийные обязательства. - пояснил председатель Госкомвоенпрома. - Сегодня рынок вооружений очень тонко реагирует на все новинки. Особое внимание уделяется вопросам качества. Та продукция, которая зарекомендовала себя не только в Вооруженных Силах Беларуси, но и на мировой арене, конечно, к ней проявляется дополнительный интерес".-0-