10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия лесной отрасли Беларуси планируют активнее осваивать рынки стран Азии. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Во время очередного аппаратного совещания министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа обратил внимание руководства УП "Беллесэкспорт" на работу с зарубежными партнерами, в частности на азиатском направлении. По мнению министра, ее необходимо активизировать. "К примеру, Китай для лесохозяйственных учреждений является одним из важнейших партнеров. Несмотря на то, что основная доля экспорта сегодня приходится на европейские страны, именно китайский рынок демонстрирует заметный рост. Так, за 10 месяцев этого года в КНР было поставлено продукции на сумму $7,5 млн. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечено на совещании.

Росту продаж в Китай способствовало совершенствование условий поставок. В частности, налажена отправка грузов железнодорожным транспортом, что позволило вдвое сократить время их доставки. Сейчас перед отраслью стоит задача расширить ассортимент поставляемой продукции в Китай. Например, перспективны топливные гранулы, массовое производство которых было запущено в отрасли в нынешнем году. Еще один важный вопрос - выход на конечных потребителей. Как отметили на совещании, определенные успехи в этом направлении есть, однако о полном решении проблемы пока говорить рано.

"Поступают сообщения, что, например, в Великобритании продукция белорусского производства зачастую продается в упаковках фирм стран Балтии, при этом ввиду высокого качества пользуется там большим спросом. Возникает вопрос: почему мы не работаем там сами и упускаем часть денег?" - назвал проблему министр и потребовал активизировать работу в этом направлении.

Организации Минлесхоза экспортируют товары и услуги более чем в 30 стран.-0-