Предприятия Минпрома в 2021 году значительно увеличили объемы производства и реализации продукции

Референдум
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 24 февраля 2022
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:45 Минобороны РФ сообщило о потерях украинской стороны В мире
17:39 Шило озвучил среднемесячную зарплату работников здравоохранения за 2021 год Общество
17:37 Перцов о референдуме: белорусам небезразлично, по какому закону предстоит жить в ближайшие годы Общество
17:37 Жительница агрогородка Тихиничи: уверена в своем выборе на референдуме, нет никаких колебаний Регионы
17:32 Белорусская лыжница Валерия Давыденко заняла 58-е место в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ Спорт
17:31 Премьер-министры ЕАЭС одобрили проект "Евразийский агроэкспресс" по ускоренной доставке продовольствия Экономика
17:30 Чеботарь: голосуя на референдуме, каждый делает вклад в будущее процветание страны Общество
17:29 Почти 700 новых предприятий малого бизнеса создано в Брестской области в 2021 году Регионы
17:25 Шепель: на Паралимпиаде в Пекине рассчитываем на 5-7 медалей Спорт
17:24 Предприятия Минпрома в 2021 году нарастили экспорт продукции на 35,5% Экономика
17:23 Щеткина: важно не потерять новые поколения из-за угрозы смены ценностных ориентиров Общество
17:22 Более 160 профсоюзных первичек создано в системе здравоохранения за год Общество
17:19 Предприятия Минпрома в 2021 году значительно увеличили объемы производства и реализации продукции Экономика
17:17 Наблюдатели: возникают отдельные вопросы по голосованию не по месту регистрации Общество
17:13 Бобруйск стал лучшим в Могилевской области по социально-экономическому развитию за 2021 год Регионы
17:10 Шило: обновленная Конституция ориентирована на защиту основных прав и гарантий каждого белоруса Общество
17:07 Лавров: РФ всегда будет готова к диалогу, который вернет всех к принципам Устава ООН В мире
17:07 Исаченко: экспорт в $2,6 млрд за 2021 год стал рекордным для Могилевской области Регионы
17:05 Российский эксперт рассказала о применении радиофармпрепаратов Экономика
17:02 БСЖ участвует в женской конференции "Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге" Общество
16:51 Хоменко: участвуя в референдуме, мы защищаем независимость и будущее Беларуси Общество
16:46 Учебный автомобиль попал в аварию в Бресте, инструктора госпитализировали Происшествия
16:46 Председатель комиссии в Жодино: люди хорошо ознакомлены с проектом обновленной Конституции Регионы
16:42 Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейс 25 февраля из Стамбула в Минск Общество
16:30 МИД РФ: спецоперация России в Украине не начало войны, а предотвращение войны глобальной В мире
16:27 Правительство РФ заявило о готовности мер по защите финансовых рынков в условиях санкций В мире
16:26 ФОТОФАКТ: Торжественные проводы национальной команды на зимние Паралимпийские игры Спорт
16:22 Исаченко: в основе всех экономических показателей стоит человек и его благосостояние Регионы
16:17 РНПЦ онкологии: с помощью ПЭТ/КТ-диагностики в 2021 году обследованы более 8,5 тыс. человек Общество
16:17 В Берлине заявили, что военного столкновения между НАТО и Россией не будет В мире
Все новости
Все новости
Экономика
24 февраля 2022, 17:19

Предприятия Минпрома в 2021 году значительно увеличили объемы производства и реализации продукции

Фото Минпрома
Фото Минпрома

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Минпрома в 2021 году значительно увеличили объемы производства и реализации продукции. Об этом сегодня шла речь на итоговом заседании коллегии ведомства, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минпрома Олег Слепченко.

Во время заседания коллегии руководители автомобильного машиностроения и металлургии, сельхозмашиностроения, электроники и приборостроения, электротехнической и оптикомеханической промышленности в своих докладах озвучили результаты работы по отраслям.

Как отметил пресс-секретарь, достигнуты значительные приросты в натуральном выражении как в производстве, так и в реализации по основным товарным группам. Произведено 35,9 тыс. тракторов (темп роста 112,9%), 728 карьерных самосвалов (200,6%), 2036 комбайнов (111,2%), 30 тыс. трансформаторов (107,2%), 1,44 млн телевизоров (106,5%), 1487 единиц пассажирской техники (103,3%), 7416 единиц грузовой техники.

Реализовано 37,7 тыс. тракторов (темп роста 116,9%), 788 карьерных самосвалов (180,7%), 2058 комбайнов, 29,7 тыс. трансформаторов (108,8%), 1,46 млн телевизоров (106,5%), 1554 единицы пассажирской техники (104%), 7899 единиц грузовой техники.

Запасы готовой продукции находятся на минимальном уровне. На 1 января 2022 года ее стоимость составила Br1031,2 млн, или 64,1% к среднемесячному объему производства. Снижение - на Br281,7 млн к началу года.-0-

Предприятия Минпрома в 2021 году нарастили экспорт продукции на 35,5%

Фото Минпрома

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство промышленности
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Премьер-министры ЕАЭС одобрили проект "Евразийский агроэкспресс" по ускоренной доставке продовольствия
Фото Минпрома Предприятия Минпрома в 2021 году нарастили экспорт продукции на 35,5%
Юлия Курашвили Российский эксперт рассказала о применении радиофармпрепаратов
Роман Головченко Головченко принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе
Фото из архива Доллар и евро на торгах 24 февраля подорожали, российский рубль подешевел
Фото из архива Минфин предлагает обсудить изменения по вопросам аттестации специалистов рынка ценных бумаг
Главное
Лукашенко о ситуации в Украине: надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни
"Оружие, от которого трезвеют противники". Беларусь хотела бы разместить у себя "Искандеры" и С-400 "Триумф"
Головченко принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе
"Счастливые жильцы "Стокгольма" получили ключи. Внутри их ждал сюрприз!"
Топ-новости
Лукашенко: белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе
Лукашенко назвал условия переговоров России с Украиной
Лукашенко заявил об отсутствии для Беларуси какой-либо угрозы
Министр обороны Беларуси: на южном направлении госграницы задачи выполняются в режиме мирного времени
Премьер-министры ЕАЭС одобрили проект "Евразийский агроэкспресс" по ускоренной доставке продовольствия
Референдум и госуправление: что спрашивали студенты Академии при Президенте на встрече с Кочановой
Пиневич: строительство медицинских учреждений - важный элемент борьбы с COVID-19
Перцов о референдуме: белорусам небезразлично, по какому закону предстоит жить в ближайшие годы
Карпенко: референдум проходит в штатном режиме, проблемных вопросов нет
Минобороны: сообщение об участии ВС Беларуси в военной операции в Донбассе - фейк
Будущее городов-спутников Минска расписали до 2035 года. Рассказываем подробности
МИД Беларуси ведет работу с украинской стороной по поиску путей эвакуации белорусских граждан
Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 25 февраля
В дни мартовских праздников по БЖД будут курсировать более 40 дополнительных поездов
Шатько: фейков о референдуме готовится много, для противодействия им созданы информцентры
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Референдум по Конституции Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.